Dixit, MotoGP, Misano: Miguel Oliveira termina num excelente Top 5

Miguel Oliveira, o português da Red Bull KTM Tech3, fez hoje uma impressionante sétima corrida do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020 no Circuito de Misano, Marco Simoncelli. Saiba o que ele disse.

Saindo da 15ª posição na grelha após uma difícil qualificação ontem, Miguel Oliveira conseguiu ganhar três posições na volta inicial. A partir daí, continuou a lutar para avançar, ocupando o sexto lugar sensivelmente a meio da corrida. Com tempos de volta consistentes, Oliveira defendeu a sua posição e acabou por ver a bandeira quadriculada mesmo em quinto, o que resultou numa subida de décimo para oitavo na classificação do mundial de pilotos, à frente de Valentino Rossi e Pol Espargaró.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3), 5º

“Estou feliz com a corrida. Começamos muito atrás e conseguimos ganhar algumas posições, sendo certo que também beneficiamos de alguns acidentes. O nosso potencial estava lá, tivemos um ritmo muito bom, senti-me bem com a moto e não cometi nenhum erro e continuei concentrado toda a corrida, o que não foi fácil. Mas conseguimos sair com um top 5, que era o nosso objetivo desde o início. Além de marcar pontos importantes para o campeonato, vamos agora para Barcelona e podemos limpar as nossas mentes para repetir um bom resultado lá. Acho que podemos ter outro bom fim de semana!”