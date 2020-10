Dixit, MotoGP, França: Quartararo: “Sei que tenho duas Ducati ao meu lado mas estou tranquilo”.

Apesar do ataque na ponta final do Q2, Fabio Quartararo acabou por registar o tempo mais rápido e, por consequência chegar com uma melhorada Yamaha Petronas à sua décima primeira pole no MotoGP.

Fábio Quartararo (Yamaha), pole-position (1’31.315)

“Estou feliz com esta pole que de certa forma é uma consequência do bom trabalho de toda a equipa. Trabalhamos muito, estávamos muito longe ontem, mas melhorámos muito a moto para hoje. Sei que tenho duas Ducati ao meu lado na primeira linha mas, estou tranquilo!

O mais importante é que fiquei na posição que desejava. Amanhã tenho que sair rápido na largada e depois… é corrida!”