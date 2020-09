Dixit, MotoGP, Barcelona: Oliveira, “Temos uma longa corrida amanhã”

Com uma ‘FP3’ fantástica no bolso, Miguel Oliveira foi cheio de confiança para a qualificação Circuito de Barcelona-Catalunya, mas uma pequena queda estragou tudo!

Oliveira concluiu os três Treinos Livres na terceira posição da geral, foi directamente para o Q2 e estava a trabalhar no seu ritmo de corrida durante a FP4. Mas infelizmente o piloto luso da Red Bull KTM Tech3 teve uma pequena queda no início do Q2, o que lhe retirou as hipóteses de uma boa posição no final. O português foi o 12º mais rápido e vai começar a oitava ronda de 2020 a partir da quarta fila.

Miguel Oliveira (Tech3 KTM), 12º:

“Foi uma Qualificação difícil. Esta manhã, terminámos com uma sensação muito boa. Esta tarde, as condições mudaram um pouco e eu não estava tão confortável a montar o pneu dianteiro médio”.

“Despistei-me na minha volta mais rápida na Qualificação e perdi um pouco a sensação, o que significa que não pude fazer melhor do que esta manhã. Estou um pouco decepcionado com isto, mas temos uma longa corrida amanhã, que será muito difícil, por isso esperamos fazer uma corrida inteligente e chegar o mais perto possível do topo”.