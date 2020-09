Dixit, MotoGP, Barcelona: Morbidelli, “Foi um dia maravilhoso”

Duas semanas após a sua primeira vitória no MotoGP, Franco Morbidelli garantiu hoje a sua primeira pole-position na categoria maior do GP da Catalunha. No entanto, o piloto da Petronas Yamaha ainda duvida do seu pneu traseiro para a corrida.

Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), 1º:

“Foi um dia maravilhoso para nós. Mesmo ontem senti-me muito bem. Continuamos a trabalhar bem e tomámos as decisões certas. Hoje conseguimos ser bem rápidos no TL4 e muito rápidos na qualificação. Consegui fazer uma volta muito boa no final – um grande dia.”

Em termos de corrida, as ‘estrelas’ da MotoGP ainda não têm certeza se o pneu traseiro, macio ou médio, será a escolha certa.

“É claro que o Soft tem bom potencial. Mas também me senti bem com o médio ontem – e o ritmo foi semelhante”, ponderou o piloto da Petronas-Yamaha. “Claro, torna-se importante escolher o pneu certo. No momento eu não sei”.

A mudança no calendário do GP da Catalunha 2020, de junho para setembro, também não foi uma escolha acertada, de acordo com o piloto de dupla nacionalidade, italiana e brasileira.

“As condições deste fim de semana são muito diferentes das condições habituais em Barcelona. É muito mais frio, mas os pneus dianteiros estão disponíveis, os pneus traseiros são semelhantes. Certamente todos nós temos um pouco de dificuldade para levar o pneu à temperatura de operação. Isso é um fator, mas é o mesmo para todos”, disse o italiano de 25 anos.

No caso dos pneus dianteiros macios, no entanto, “Franky” tem como certa essa opção: “Caso contrário, não levaríamos o pneu à temperatura ideal”.

GP da Catalunha, MotoGP, Q2:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:38.798 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:39.008

3. Rossi, Yamaha, 1:39.129

4. Miller, Ducati, 1:39.225

5. Viñales, Yamaha, 1:39.371

6. Zarco, Ducati, 1:39.378

7. Pol Espargara, KTM, 1:39.495

8. Mir, Suzuki, 1:39.628

9. Petrucci, Ducati, 1:39.641

10. Binder, KTM, 1:39.659

11. Nakagami, Honda, 1:39.713

12. Oliveira, KTM, 1:40.188