Dixit, MotoGP, Barcelona: Mir, “O Fábio soube poupar os pneus”

Com o segundo lugar em Barcelona, Joan Mir soma três pódios consecutivos e ocupa o segundo lugar no campeonato de MotoGP, a apenas oito pontos do líder Fabio Quartararo.

Dixit Joan Mir, 2º classificado no Grande Prémio de Barcelona

“Foi uma corrida difícil porque sai da terceira fila, na primeira volta tive de arriscar um pouco mas correu-me tudo bem. No entanto, há momentos complicados, por exemplo um piloto pode tocar-te como aconteceu com o Dovizioso… acabei de ver as imagens!”

“Tentei passar vários pilotos nas primeiras duas curvas e depois fiquei atrás do Miller e procurei não perder muito tempo para os da frente. Depois de passar o Miller não perdi mais tempo. Fiquei perto da vitória mas o Fábio soube poupar muito bem os pneus e por isso tinha aderência suficiente para manter o primeiro lugar”.

Duas Suzuki no pódio não é vulgar…

“A equipa trabalhou muito bem na moto que estava muito boa. A filosofia da Suzuki é apostar em jovens pilotos que cresçam com eles, e no final este resultado é uma boa recompensa dessa estratégia. E já está a dar bons resultados”.