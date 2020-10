Dixit, MotoGP, Arágon: Miguel Oliveira: “Queremos passar diretamente ao Q2”

Miguel Oliveira rodou lento no primeiro treino livre, com muitas dificuldades para aquecer o pneu da frente, devido ao ambiente frio que cercou o Motorland de Aragón. À tarde melhorou em 2,149 segundos o seu tempo e terminou o TL2 a 1.437s do melhor tempo do líder da sessão Viñales. Amanhã, encontrado o set-up certo na moto para as condições atmosféricas, Oliveira tentará passar diretamente ao Q2.

Dixit – Miguel Oliveira:

“As condições foram muito difíceis hoje. De manhã deparámos com algumas dificuldades para aquecer o pneu da frente – penso que como todos os outros. À tarde, sabíamos que seria muito parecido à sessão de qualificação, porque não conhecemos as condições para o TL3 de amanhã de manhã. No final, fizemos dois ataques ao tempo e, ainda assim, penso que temos muito a melhorar na moto. Espero que ainda possamos ter algum tempo para trabalhar nela amanhã de manhã, e depois ainda termos a oportunidade de passar directamente ao Q2 no TL3. Continuamos a trabalhar, a ver onde podemos melhorar e fazer o nosso melhor”.