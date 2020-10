Dixit, Moto2, França: Vitória e terceiro pódio consecutivo de Sam Lowes

É um velho costume dizer-se aquele velho ditado que “tantas vezes o cântaro vai à fonte, até que parte”. Sam Lowes garantiu o terceiro lugar em Misano, subiu a segundo na Catalunha, e agora no gelado e traiçoeiro circuito de Le Mans e de Outubro, o britânico escalou o pódio até ao degrau mais alto. Lowes, britânico natural de Lincoln, 31 anos, é um piloto batalhador e que nunca esmorece perante adversidades como a deste fim-de-semana. Seguiu até às últimas voltas no segundo lugar, atrás do seu conterrâneo Jack Dixon, e esperou, esperou, até que a queda deste lhe abriu as portas para um triunfo mais do que merecido… a resiliência é a maior arma do inglês da Marc VDS. E valeu-lhe o quarto triunfo de sempre na classe intermédia. – Que venha depressa para o MotoGP!!!

Sam Lowes – Vencedor da Moto2 no GP de França:

“Tenho pena pelo Jack (Dixon), mas uma queda com uma pista com estas condições pode acontecer a qualquer um. No entanto, lamento a sua queda, porque ele tem feito muito boas corridas recentemente. É muito fácil cair num piso traiçoeiro como este”, diz.

“Na corrida tive que me focar em absoluto na direção da moto, o Jack estava com muito bom andamento e tive que acelerar fortíssimo para ir atrás dele. Depois de cair, conduzi com toda a prudência para não me suceder o mesmo. Senti-me bem todo o fim-de-semana, este foi o terceiro pódio consecutivo, estou mesmo muito feliz. Agora temos Aragon na próxima semana, mas estou bem embalado com os meus últimos resultados”, concluiu o britânico que conseguiu o seu primeiro pódio em 2015, mais precisamente no Circuito das Américas.