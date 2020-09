Darryn Binder muda da CIP KTM para a Petronas-Honda em 2021

Quando no passado fim-de-semana Darryn Binder alcançou a sua primeira vitória em Moto 3 no Grande Prémio da Catalunha, o jovem sul-africano já tinha garantida a passagem em 2021 para a equipa onde atualmente milita John McPhee.

Darryn Binder ganhou consistência após muitos erros nos últimos anos, e os resultados na temporada de 2020 estão à vista e não passaram ao lado dos ‘olheiros’ da equipa Petronas-Honda.

Oriundo da Red Bull Rockies Cup, o talento e a velocidade do irmão mais novo de Brad Binder é indiscutível. Mas até agora o sul-africano de 22 anos não tinha consistência, muitas vezes jogando fora em corrida um bom resultado quando ia numa posição promissora. Mas depois de dois sextos lugares nas duas corridas do Campeonato do Mundo de Moto3 na Áustria, Binder encontrou um novo emprego para 2021. Darryn passa da KTM para a Honda e da equipe Green Power CIP de Alain Bronec para a Petronas-Spinta, a equipa onde atualmente milita o britânico John McPhee que certamente vai transitar para a categoria de Moto2 em 2021.

Darryn Binder estreou-se no Campeonato do Mundo de Moto3 no Catar em 2015. Em 2018, conquistou o primeiro pódio com a Red Bull Ajo KTM em Motegi com um terceiro lugar, quase vencendo. Mas no mundial foi apenas 17º. No ano passado, Darryn terminou em segundo na Argentina, mas terminou a época no 22º lugar com a CIP-KTM.

Em 2020, após dois sextos lugares na Áustria, dois abandonos em Misano e o recente triunfo no GP da Catalunha, ocupa a décima posição na contenda de Moto3. Claramente, Binder melhorou a sua consistência e isso teve um efeito positivo, e a sua vitória na Catalunha pode ser o incentivo que precisava para melhorar a sua performance nas restantes provas de 2020.

Inserido numa equipa competitiva em 2021, o jovem sul-africano será provavelmente um dos prováveis candidatos ao título desta categoria, seguindo os passos do irmão mais velho Brad Binder que venceu o Campeonato do Mundo de Moto3 em 2016.