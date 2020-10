Até quando a falta de um líder claro no MotoGP? Márquez era o foco?

Na falta de um líder claro, o Campeonato do Mundo de MotoGP está a ser o mais aberto desde há muito, especificamente, desde o tempo em que Kenny Roberts Jr. venceu o campeonato de 500cc em 2000.

De acordo com a classificação do campeonato do mundo, o MotoGP de 2020 parece um assunto de jovens lobos, Fabio Quartararo e Joan Mir, mas com seis corridas para serem disputadas em quatro circuitos ainda muita tinta vai correr. Quartararo tem amealhados 108 pontos e Mir 100, mas a verdade é que há um total de 150 pontos em disputa.

Importa também lembrar que, embora a próxima corrida seja em França, na sua terra natal Quartararo cruzou em 2019 a linha de chegada no oitavo lugar. Há um ano o vencedor foi Marc Márquez, com as Ducati de Dovizioso, Petrucci e Miller atrás do espanhol. No entanto, este ano, os novos pneus Michelin já provaram ser mais adequados para a Suzuki e Yamaha do que para as Honda e Ducati. Viñales, Rossi, Morbidelli, e porque não, Pol Esparagaró e Miguel Oliveira, também podem ter uma palavra a dizer em Le Mans. Mir completou a prova do ano passado na última posição e a uma volta do primeiro. Prognóstico difícil!

Pilotos mais experientes como Valentino Rossi, o mais velho, já anunciou a sua continuidade por mais um ano, na Petronas, equipa satélite da Yamaha. Não se sabe exatamente para que finalidade, já que nesta temporada e sem Márquez em pista ocupa o 11º lugar na classificação geral. Mas o italiano foi quinto o ano passado em Le Mans!

Andrea Dovizioso, que parece cada vez mais perto da reforma, vem tomando decisões marcadas pela componente económica misturada com ressentimento. No final ainda acabará sem moto e sem dinheiro, recebendo no máximo 10% do que atualmente aufere e como piloto de teste de uma marca japonesa ou italiana. No entanto, há ainda que contar com ele para a prova francesa e para o campeonato. Dovizios subiu ao segundo lugar do pódio de Le Mans em 2019 e ocupa o quarto lugar no mundial.

Os restantes pilotos têm-se comportado como filhotes que se entretêm a moder-se uns aos outros, meio a sério, meio a brincar, sem parecerem querer pôr o foco em ganhar provas para vencer o campeonato. Até quando durará esta luta de galos sem sentido?

Ou será que o foco de todos era Marc Márquez… e sem Márquez não há foco?