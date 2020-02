Apresentação Oficial das KTM RC16 de MotoGP para a Temporada de 2020 ( Vídeo )

As Equipas da Red Bull KTM Factory Racing e da Red Bull KTM Tech3 são conhecidas há vários meses, com Pol Espargaró, de 28 anos, renovando para a sua quarta época na KTM RC16 (como detentor da pontuação mais alta em Moto GP da marca e um pódio ) e o sétimo na categoria, o novato Brad Binder, de 24 anos, estreando-se no MotoGP e também com Miguel Oliveira (o segundo ano de MotoGP com 25 anos) e Iker Lecuona (outro estreante com 20 anos em 2020 e o mais jovem piloto da grelha) ) formam a lista da Equipa satélite Tech3.

Pela segunda temporada consecutiva, a KTM contará com quatro KTM RC16s na grelha de MotoGP e todas com as mesmas especificações de 2020. Os pilotos já concluíram um teste oficial e privado da IRTA em janeiro e irão rodar no Circuito de Losail a partir de 22 de fevereiro e durante três dias antes do Grande Prêmio de MotoGP de 2020 se iniciar precisamente no mesmo local.

A Red Bull KTM Tech3 ostenta algum factor de novidade para 2020 com a decoração “Organics by Red Bull” e um visual renovado para a equipe. O potencial da terceira geração da KTM RC16 cria enorme expectativa para 2020 depois de a empresa ter expandido os seus esforços e investimento na equipe de testes através da experiência do ex-campeão do mundo Dani Pedrosa, tendo este elogiado o todo o desenvolvimento levado a cabo por Mika Kallio em 2019.

O MotoGP representa o máximo de toda a estrutura de competição em velocidade da KTM. Nada menos do que catorze pilotos da KTM RC4 estarão progredindo ou aprendendo os pontos mais delicados do Grande Prémio na divisão Moto3, enquanto as estrelas de amanhã estarão disputando as sete corridas Red Bull MotoGP Rookies Cup de 2020 e a novíssima série Northern Talent Cup .

O vídeo de apresentação da equipe Red Bull KTM MotoGP 2020

Pit Beirer, Diretor da KTM Motorsport afirmou: “2020 está prestes a começar e eu diria que estamos exatamente onde esperávamos estar. Tínhamos pré-definido no Road Map e seguimo-lo com o total apoio da empresa e do conselho de administração. No ano passado, trabaláamos com uma equipe satélite e com quatro pilotos que forneceram um feedback valioso e os grupos incentivaram-se mútuamente, mas, ao mesmo tempo, isso levou-nos ao limite de recursos e elevou-nos ao pico em que estamos agora. Eu não diria que agora temos uma ‘equipe satélite’, mas somos um ‘Pack’ da KTM com amizade e cheio de confiança, e incluo nossa equipe de teste em toda a organização.

É fascinante poder desenvolver motoss incrivelmente potentes e de alta qualidade – o auge da engenharia de motociclismo – e levarmos os materiais ao limite. Depois, há os cavaleiros; Pol traz muito para este projeto e conhecemos Brad muito bem, e é uma ótima história termos nosso próprio campeão mundial de Moto3 agora competindo no MotoGP. Miguel definitivamente pressionará os funcionários da fábrica este ano e temos muita fé em Iker, que já nos impressionou.

Trabalhar no projeto de Moto3 em 2012 foi a base do nosso atual programa de MotoGP e uma das etapas mais importantes para o nosso departamento de competição, porque nos permitiu começar, aprender rápido e construir com o mesmo grupo de pessoas. Estamos felizes em poder desempenhar um papel tão grande nessa categoria. Continuaremos a oferecer tudo o que temos para fazer melhorias no MotoGP. Esta é uma temporada importante para nós. Estou convencido de que fizemos um excelente trabalho em segundo plano ao alinhar com uma moto muito boa na grelha de partida, mas seremos medidos pelos nossos tempos por volta! ”