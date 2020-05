Ilha de Man: Vem aí o Tourist Trophy Virtual

O Departamento de Atividade Empresarial, promotores das corridas do Tourist Trophy da Ilha de Man, anunciou esta semana o ‘Virtual TT by Motul’, parte do programa de entretenimento digital de um TT de oito dias, o ‘TT Lock-In’ que decorre em Junho deste ano; mas como funciona e quem vai participar30?

O ‘Virtual TT by Motul’ verá oito heróis do TT a enfrentar um novo desafio, ao enfrentar o percurso familiar do conforto das suas próprias casas através do recém-lançado jogo, Isle of Man TT: Ride on the Edge 2.

Cada piloto profissional irá juntar-se a um experiente jogador de todo o mundo para completar uma volta do famoso percurso do jogo. O tempo agregado por volta da equipa será o seu resultado de liderança, uma vez que irão ‘frente a frente’ com as outras equipas para decidir quem será coroado campeão ‘Virtual TT 2020’.

O programa, apresentado 2 conhecidos comentadores, contará com entrevistas com pilotos e jogadores, imagens de gameplay ‘live-action’, reações de jogadores ‘in-game’ e reações pós-corrida.

Os relatórios pós-corrida serão divulgados no dia seguinte através do site iomttraces.com, e os canais oficiais da Ilha de Man TT e da Ilha de Man Digital.

A formação de pilotos profissionais apresenta alguns dos maiores nomes do TT, incluindo o piloto local, Conor Cummins; Os pilotos do Reino Unido Jamie Coward, Davey Todd e Peter Hickman; Rennie Scaysbrook, da Austrália; O francês Julian Toniutti; O espanhol Raul Torras Martinez; e o Americano, Mark Miller.

Cada uma das estrelas do TT irá juntar-se a um jogador experiente de todo o mundo;Juntam-se ainda à formação três entusiastas de jogos locais, um deles Aaron Hislop, filho da lenda das corridas do TT Steve Hislop.

Uma programação completa para o ‘Virtual TT by Motul’ e o ‘TT Lock-In’ pode ser encontrado no site da Ilha de Man TT, e os fãs podem assistir através de iomttraces.com e da página oficial de Facebook da TT Races e do canal oficial de YouTube da Ilha de Man TT Races.