SBK, 2020,Jerez: Bautista animado com a Honda: “O ritmo não é mau!”

Os pilotos do Team HRC Álvaro Bautista e Leon Haslam completaram as sessões de treinos livres de abertura do fim de semana com resultados promissores.

O primeiro treino da manhã, que decorreu em condições quentes e ensolaradas com 27° ambientes e 36° na pista, viu Bautista e Haslam trabalharem com as respetivas equipas para identificarem a melhor solução de configuração para as suas CBR1000RR-R Fireblade SP.

As temperaturas continuaram a subir ao longo do dia, o que significa que a maior parte dos pilotos fizeram os seus tempos mais rápidos mais cedo, enquanto a pista oferecia melhor aderência.

No final deste primeiro dia de ação, Bautista tinha estabelecido um melhor de 1:40.392s para ficar em quarto lugar na classificação combinada a apenas 0,143 décimos do primeiro lugar, enquanto o melhor tempo de Haslam de 1:40.603s o colocou em nono lugar, a 0,354 décimas do primeiro lugar.

“A minha sensação com a moto é muito melhor do que era na Austrália. As condições estavam difíceis hoje, com uma pista escorregadia e temperaturas muito altas. Estou feliz porque testámos muitas coisas, especialmente em termos de pneus, para entender a gama disponível e ver o que pode funcionar nas condições quentes aqui; o consumo será a chave.”

“Acho que demos um passo em frente e agora precisamos de continuar nesta direção, fazendo pequenos ajustes para aumentar a nossa confiança. O nosso ritmo não é mau, e acho que temos de nos concentrar em ser constantes nas corridas deste fim de semana, tendo em conta as condições da pista. Ainda temos algumas pequenas alterações a fazer amanhã, claro, mas, no fim de contas, um primeiro dia de trabalho encorajador.”