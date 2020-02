MOTOGP SEPANG: Teste de sucesso para a Suzuki

Com o novo motor e chassis na Suzuki GSX-RR de 2020, a fábrica de Hamamatsu parece extremamente forte rumo à primeira corrida no Qatar. A equipa desfrutou de muitas voltas fortes e recolheu muita informação da passagem de três dias em pista.

Alex Rins continuou a trabalhar no novo chassis e em várias configurações diferentes. Também experimentou os novos pneus fornecidos pela Michelin. Rins sentiu-se feliz com o progresso feito ao longo dos três dias, acabando o teste em terceiro com um melhor tempo de 1:58.450 a 0,101 segundos do líder.

Do outro lado da garagem, Joan Mir, que chegou a ser mais rápido que Rins, passou o último dia a afinar as suas configurações e a trabalhar na electrónica e pneus. Mir usou o tempo restante para completar uma simulação de corrida e reconheceu que se sente melhor com a nova GSX-RR todos os dias.

O seu melhor de 1:58.731 colocou-o em 10º a 0,382 da frente, 11º nos agregados, com o manager Davide Brivio a comentar:

“Foi um teste muito bom; fizemos muito trabalho e concluímos o programa planeado. Confirmámos o novo motor, testámos o chassis, a aerodinâmica, a electrónica e assim por diante. Encontrámos melhorias e coisas positivas que podem melhorar o nosso pacote global. Os pilotos trabalharam duro aqui, e ambos estão em boa forma com bom ritmo, logo tudo correu bem.”

“No Qatar vamos verificar algumas coisas para confirmar se funcionam igualmente bem lá e finalizar o pacote, e depois vamos preparar-nos para a primeira corrida. Quando chegarmos à primeira corrida é que saberemos verdadeiramente como correram os testes.”