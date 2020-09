Endurance, 12 Horas Estoril: António Lima, do MCE: “Sempre fizemos saber que Portugal estava pronto”

A Marina de Cascais foi o local, eminentemente apropriado, escolhido para apresentação das duas provas do mundial que o Estoril vai receber em curta ordem

já este fim-de-semana, as 12 Horas que vão fechar com chave de ouro o Mundial de Resistência, e um pouco mais tarde, a 16 de Outubro, a prova final do mundial de Superbike.

A apresentar a prova, estiveram representantes do Turismo e da Câmara Municipal de Cascais, que se declararam sempre prontos a acolher eventos que são absolutamente estratégicos para o conselho, quer na vertente de divulgação, quer pelo impacto na restauração e hotelaria.

Pelo circuito do Estoril este presente Anne da Câmara, Manuel Marinheiro como presidente da Federação de Motociclismo de Portugal e, pela organização de Motor Clube do Estoril, António Lima.

Foi este aliás que fez questão de referir que Jorge Viegas, Presidente da FIM, foi absolutamente material em conseguir estas provas para o nosso país, fazendo saber sempre que as organizações estavam no terreno e prontas a receber provas deste tipo.

Ficou ainda a incógnita sobre a presença de espetadores depois da organização ter apresentado um pedido, acompanhado de um extenso dossier sobre as medidas de segurança, à DGS mas para o qual ainda não obteve resposta, sendo agora a esperança que a presença de espetadores seja aprovada a tempo do mundial de Superbikes…