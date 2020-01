CEV Repsol 2020: Prazo de inscrição acaba hoje

Não é natural que haja uma enxurrada de pilotos portuguesa inscrever-se para o Campeonato do país vizinho, mas nunca é demais lembrar que o período de inscrição encerra hoje 15 de Janeiro.

Concorrentes em perspetiva podem candidatar-se ao Campeonato do Mundo Júnior de Moto3 da FIM, ao Campeonato da Europa de Moto2 e à Hawkers European Talent Cup no site do Campeonato.

Lembrem-se de que as datas principais, para lá do período de inscrição que encerra hoje, são:

A confirmação dos participantes selecionados será feita por e-mail até 31 de Janeiro de 2020.

Depois, segue-se a fase de registo on-line até 29 de Fevereiro de 2020.