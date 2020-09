BSB, Silverstone: Kyle Ryde repete a dose

Kyle Ryde conseguiu uma performance perfeita na última corrida do fim de semana do Campeonato Britânico de Superbikes Bennetts em Silverstone, conquistando a sua segunda vitória depois de ter marcado a sua estreia na Buildbase Suzuki no início do dia.

Ryde conseguiu um início elétrico da pole position para liderar sobre Glenn Irwin e Josh Brookes na primeira volta, mas Jason O’Halloran logo mergulhou à frente do seu rival da Ducati VisionTrack para conquistar a terceira posição, antes de arrebatar o segundo lugar no final da terceira volta.

Ryde estava a tentar afastar-se, e conseguiu tirar vantagem sobre o grupo de perseguição atrás dele, onde havia uma intensa batalha pelas posições do pódio.

O’Halloran estava a afastar Glenn Irwin, apesar do piloto da Yamaha McAMS se tentar chegar à frente de Ryde nas primeiras etapas da corrida para conquistar a liderança.

Christian Iddon, entretanto, estava também na luta pelo pódio, e na volta 10 estava em terceiro lugar à frente de Tarran Mackenzie e Glenn Irwin.

A meio da corrida, Iddon conseguiu fazer um movimento decisivo sobre O’Halloran para o segundo lugar, mas nas últimas dez voltas começou a baixar e na última volta a batalha pela quinta posição foi uma luta de cães entre as Ducati.

Iddon tinha mantido a vantagem sobre Brookes e Bridewell, mas ao cruzar a linha o trio tinha mudado, com a Oxford Products Ducati surgindo na frente, com Bridewell liderando Brookes e Iddon através da linha de chegada.

A batalha pelo segundo lugar intensificou-se entre os companheiros de equipa da Yamaha McAMS com Mackenzie capaz de se defender dos desafios de O’Halloran para reclamar o segundo lugar enquanto celebravam o seu fim de semana mais forte da temporada.

Glenn Irwin terminou a 9ª corrida do ano apenas no quarto lugar, mas os pontos ainda dão vantagem ao piloto da Honda Racing na classificação do campeonato antes das próximas três corridas em Oulton Park, no final deste mês.

Lee Jackson foi a Kawasaki mais bem colocada, ao terminar em oitavo lugar para a equipa de Kawasaki FS3 com Andrew Irwin e Luke Mossey a levarem a melhor sobre Danny Buchan na última volta para completar o top 10.

Bennetts British Superbike Silverstone, resultado da 9ª ronda:

1-Kyle Ryde (Buildbase Suzuki)

2- Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) +1.549s

3- Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) +1.649s

4-Glenn Irwin (Honda Racing) +3.421s

5- Tommy Bridewell (Oxford Products Racing Ducati) +4.911s

6- Josh Brookes (VisionTrack Ducati) +5.329s

7- Christian Iddon (VisionTrack Ducati) +5.373s

8- Lee Jackson (Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki) +5.481s

9- Andrew Irwin (Honda Racing) +9.614s

10- Luke Mossey (Rich Energy OMG Racing BMW) +10.144s