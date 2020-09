BSB, Silverstone: Irwin sem ilusões acerca do seu domínio

Glenn Irwin tornou-se o quinto vencedor diferente no Campeonato Britânico de Superbikes de 2020 na última prova em Snetterton, mas o líder da classificação sabe que enfrenta uma oposição dura antes das próximas três rondas em Silverstone este fim-de-semana.

Glenn Irwin detém uma vantagem de 23 pontos sobre Tommy Bridewell no segundo lugar da classificação, mas o piloto da Honda Racing já está a preparar-se para a luta sem tréguas no circuito nacional (traçado curto), sabendo que já foi um terreno de caça feliz para os seus rivais no título.

Falando antes do fim-de-semana, Glenn Irwin disse: “Estou ansioso pelas próximas três rondas em Silverstone. Terei uma abordagem muito semelhante a Snetterton, para além de pensar que sabemos mais agora como a nova Fireblade da Honda é competitiva em todos os aspetos. Acho que não temos de nos preocupar, se a moto vai ser forte ou não este fim-de-semana, mas uma coisa contra a qual temos de nos proteger é não sabermos até que ponto estão fortes os nossos concorrentes.”

“Estou confiante na Honda e somos capazes de ter um bom desempenho, enquanto em Snetterton ainda estávamos de pé atrás, pois não sabíamos se Donington tinha sido apenas um resultado esporádico, ainda não sabíamos ao certo. Sabemos que não é esse o caso agora, mas ao mesmo tempo vimos como a Yamaha se apresentou bem no passado e as Suzuki no ano passado ganharam com o Josh Elliott, isto combinado com a forma do Kyle Ryde agora, significa que há outro nome para lançar à mistura este fim-de-semana.”

“A Ducati está sempre lá; O meu irmão Andrew e o Danny vão tentar recuperar de fins de semana difíceis, por isso não tenho ilusões de como vai ser difícil. É uma abordagem semelhante, na medida em que temos de trabalhar arduamente durante os treinos livres para garantir que estamos na luta. Na luta pelo pódio é tudo tão próximo que tanto podemos acabar em primeiro ou nono, por isso, para o campeonato, obviamente queremos estar mais perto do primeiro, mas isso requer muito trabalho!”

“Este foi definitivamente o melhor arranque que tive numa época, antes com a PBM em 17 e 18 tivemos arranques decentes e bons equipamentos, mas eu era um piloto que provavelmente não estaria no zénite como tal à época. Acho que o início deste ano foi um testemunho da equipa e da qualidade da máquina por baixo de mim e sinto-me num lugar muito melhor a correr, sinto-me calmo e numa posição muito boa, essa abordagem parece estar a resultar, sinto que evoluí muito.”

“De certeza que a Honda vai ser forte este fim-de-semana, não há dúvida sobre isso, mas sabemos como esta pista tem sido forte para os nossos rivais, e temos consciência disso. A equipa tem algumas peças de desenvolvimento para este fim-de-semana, por isso espero que tenhamos algumas condições secas, pois temos muito por que testar, mas estou entusiasmado com isso com certeza.”