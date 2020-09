BSB, Oulton Park: Buchan lidera livres na Kawasaki

Danny Buchan liderou a última sessão de treinos livres do British Superbike em Oulton Park, esta manhã, impedindo Jason O’Halloran e Bradley Ray de manterem a sua posição no topo dos tempos durante toda a sessão antes da Qualificação.

Buchan tinha estabelecido a sua marca no início da sessão e continuou a subir o seu ritmo para manter a sua Kawasaki FS-3 no topo dos tempos à bandeira xadrez, impondo uma vantagem de 0,455s no final do treino livre 2.

Jason O’Halloran tinha marcado o ritmo ontem para a Yamaha McAMS e manteve-se na segunda posição, apenas 0,009s à frente de Bradley Ray, que teve uma forte sessão com a BMW Synetiq.

Christian Iddon foi o quarto mais rápido da Ducati VisionTrack, o quarto fabricante diferente entre os cinco primeiros, quando se manteve à frente de Luke Mossey na BMW Rich Energy OMG Racing.

Tommy Bridewell foi o sexto mais rápido, depois de ter corrido entre os três primeiros no início da sessão, com o piloto da Ducati Oxford Products a terminar à frente de Kyle Ryde e Andrew Irwin para a Suzuki Buildbase e a Honda Racing, respetivamente.

Josh Brookes foi nono na segunda das Ducatis da VisionTrack à frente de Peter Hickman, que completou o top 10 na BMW Global Robots.

Bennetts British Superbike, Oulton Park, TL2