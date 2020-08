Andrea Dovizioso (18º): “Não tenho respostas para a situação”

O piloto mais fraco da Ducati neste momento é Andrea Dovizioso. O vice-campeão do mundo não consegue lidar com pneus novos e começa a corrida de amanhã (domingo) a partir do 18º lugar.

Dovizioso raramente é visto com um ar tão perplexo, tão frustrado. O vice-campeão briga consigo mesmo, os pneus, a moto, as circunstâncias. Nada parece encaixar bem. A posição de amanhã na grelha de partida, 18º, não é onde o italiano se vê ao serviço da equipa Ducati. No momento, no entanto, é a amarga realidade.

O vencedor de Brno em 2018 repete-se na conferência de imprensa habitual, sublinhando o seu desespero: “Não sei por quê. Eu não tenho nenhuma resposta”. Dovi culpa os novos pneus Michelin, porque “eles são a única coisa que realmente mudou em relação ao ano anterior”.

O mais surpreendente é que, enquanto todos os pilotos usam pneus novos na qualificação para duas voltas rápidas, Dovizioso fez sua volta mais rápida com um set mais antigo. “A moto não funciona mal com o pneu usado, estamos até perto dos lugares do pódio. Mas em uma só volta não é possível tirar o partido máximo para um tempo bom. Estou preocupado com isso”, admite.

Nos resultados combinados de sexta-feira, Dovizioso ficou em 15º lugar, justificando esse resultado pelo fato de não ter usado um pneu macio. “Considerando que utilizamos um par de pneus assim, o resultado até nem foi mau”, disse o piloto italiano de 34 anos. Porém, um dia depois em Brno mudava de opinião: “Foi muito mau. Mudamos muito na moto, mas as mudanças afetaram a roda traseira e, portanto, o estilo completo de condução. É uma situação incomum para mim e até agora não encontramos uma solução. Não consigo ter a moto como quero para ser veloz”.

A sua única esperança são o recurso a pneus usados, uma triste realidade já anteriormente assumida pelo italiano mas pelo menos compensada com um resultado positivo: o terceiro lugar no início atrasado da temporada em Jerez. Depois foi sexto, na segunda ronda de Jerez, e agora em Brno, a noite parece ter caído mais cedo para Dovi.

Quanto ao futuro, Andrea Dovizioso, que ainda não assinou contrato para a próxima temporada, não quer falar sobre isso, dada a situação atual.