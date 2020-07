CEV Repsol, ETC: David Alonso lidera com tempo canhão

O Colombiano da OpenBank Aspar terminou a segunda sessão livre da European Talent Cup não só de novo à frente, mas com ainda maior distância para os seus adversários mais diretos.

Desta feita, seria Zonta v d Gorbergh a ficar a 0,879s dos 1:53.486 feitos pelo líder justamente na última de 10 voltas da sessão.

No grupo da frente andaram também Piqueras, Morelli, Voight, Sako e Ortola, mas sem chegarem a baixar dos 1:54.

Por outro lado, a consistência do pelotão aumentou, com os 20 primeiros contidos dentro de 2 segundos do tempo mais rápido, ainda antes do começo dos cronometrados hoje…