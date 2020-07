CEV, Repsol, 2020: Pole nas Moto3 para Acosta

As condições de qualificação estavam quentes, com a temperatura da pista acima dos 45 graus! No entanto, o ritmo foi elevado e assim foi a competição, com Pedro Acosta (MT-Foundation 77) a ficar com a pole no Campeonato do Mundo júnior Moto3

Depois de segundo na qualificação no Estoril, Acosta conseguiu fazer melhor em Portimão, conquistando a sua primeira pole position no Mundial Moto3 Jr! A menos de duas décimas de distância estava o homem que lhe levou a vitória na 1ª ronda por apenas 0.003s, Xavier Artigas (Honda Leopard Impala) com o seu tempo da sessão matinal a colocá-lo a meio da primeira linha, ao lado de Diogo Moreira (Estrella 0,0) que começa em 3.º lugar pela segunda vez em 2020.

A seguir na 2ª linha está o companheiro de equipa de Moreira, Lorenzo Fellon (Estrella Galicia 0,0 Junior Team) com David Salvador (Cuña de Campeones) a partir do 5.º lugar. Julian Giral (MT-Foundation 77) começa em 6º lugar com Adrian Fernandez (Academia Laglisse) a partir da cabeça da 3ª linha em 7º lugar.

Tem a companhia próxima de Kazuki Masaki (Academia Laglisse) e Gerard Riu (AGR Team) a completarem a 3ª linha em 8º e 9º.