CEV Repsol 2020, Moto3: David Salvador na pole

Se nas Moto2 pouca coisa mudou dos livres para os cronometrados, na Moto3, foi o oposto: José Julian Garcia, que fora o mais rápido ontem, nem conseguiu a primeira fila da grelha hoje ao acabar em 4º a 0,235 da pole de 1:44.591 feita por David Salvador da Cuña de Campeones, (38) que ontem fora apenas 3º.

Pedro Acosta da MT Foundation 77 e o Brasileiro Diogo Moreira da Estrella Galicia (92 abaixo) partilham a primeira fila da grelha, o Espanhol a apenas 0,106 da pole.

Adrian Fernadez da Laglisse Academy, segundo ontem na sua Husqvarna, também foi apenas 5º nos oficiais, mas arrancando da segunda fila, é sabido que nas Moto3 tudo é possível…

O muito calor terá afetado o rendimento das pequenas monocilíndricas, pois todos os primeiros 5 fizeram a sua volta rápida na primeira sessão, quando estava mais fresco.

Aliás, isto é reforçado pelo facto de que só 7 dos 34 pilotos na grelha melhoraram na segunda sessão. Como amanhã tudo indica que a corrida se disputará com muito calor, vamos ver o que sucede… uma grande luta está garantida no renovado traçado do Estoril.