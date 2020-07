CEV Repsol, 2020: Masaki e a Husqvarna na frente das Moto3

Katsuki Masaki da Laglisse Academy colocou pela primeira vez uma Husqvarna à frente de uma tabela de tempos do CEV ao fazer um tempo de 1:50.200 para liderar a segunda sessão de livres no AIA.

O Japonês andara algo apagado no início do Campeonato no Estoril , qualificado em 13º, mas aqui em Portimão foi como um pato na água e acabou no comando da sessão.

Com isso, deixou Xavier Artigas da Honda Impala a apenas 0,003s, à frente de Pedro Acosta da KTM, mas embora os primeiros 16 do pelotão estivessem no mesmo segundo ninguém bateu a 8ª volta do Japonês.

Fellon da Estrella Gallicia e Matsuyama da Honda Asia seguiram-se já fora dos primeiros 3, e ntre o 7º e o 9º foi território Honda com Ogden, Cook e Garcia, até Adrian Fernandez completar o Top 10 com outra Husqvarna da Laglisse.

Com tantos pilotos tão próximos, os treinos cronometrados de hoje devem ser interessantes!