CEV Repsol, 2020: Honda Leopard à frente no AIA

A Moto 3 viu os mais rápidos do Estoril começar a dominar também aqui no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, com Xavier Artigas da Honda Leopard (43) a acabar o primeiro treino livre de hoje à frente de Pedro Acosta da KTM por 0,345, ambos seguidos de Lorenzo Fellon da Estrella Galicia, José Julian Garcia da Honda SIC58 e desta, Gerard Malé noutra KTM, todos ainda a 0,8 dos 1:49.615 do mais rápido.

Adrián Fernandez foi mais uma vez o mais rápido da Husqvarna, em 7º atrás de Takuma Matsuyama da Honda Asia, com o Brasileiro Diogo Moreira a fechar o Top 10.

Mesmo com menos pilotos do que a ETC, esta classe que é um verdadeiro Mundial de Moto3 Júnior conta mesmo assim com 34 pilotos em pista.