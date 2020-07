CEV Repsol, 2020: Alonso repete na ETC

David Alonso (Openbank Aspar Team) foi a estrela do espetáculo na ETC pela 2.ª vez em 2020, ao subir à pole position por pouco menos de um quarto de segundo sobre Zonta V D Goorbergh (Team SuperB), com o espanhol Alberto Ferrandez (Cuña de Campeones), a 1:53.184, a ocupar o 3.º lugar da grelha.

O seu companheiro de equipa Daijiro Sako (Cuña de Campeones) alinha em 4º lugar com Álvaro Carpe (Hawkers FI Aro Team) e Marco Morelli (Estrella Galicia 0,0 Talent Team) a completarem a 2ª linha da grelha.

A corrida da European Talent Cup é amanhã pelas 12:00h.