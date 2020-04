MotoGP Virtual 2:Bagnaia vence mesmo!

Na corrida, entre muita algazarra, Alex Márquez e Rossi caíram logo no arranque, e Nakagami achou-se na frente.

Com Bagnaia a atacar, Nakagami tentou recuperar mas um par de idas à relva viram-no perder a frente, com Viñales a chegar a segundo e o japonês eventualmente a chocar com Marc Márquez.

A seguir, Pirro caiu e a luta continuou entre Bagnaia, Aklex Márquez, Nakagami e Viñales…

Duma assentada, Nakagami passa quer Márquez quer Viñales, mas Bagnaia consolida a sua liderança, enquanto Viñales chega de novo a segundo colidindo com Márquez…

Rossi luta lá atrás com Pirro, e Quartararo cai de novo, com Viñales a tentar e passar por Bagnaia à segunda… Marc Márquez volta a atacar e lidera agora, mas sai muito largo e perde o comando de novo para Viñales, enquanto o primeiro líder Nakagami é agora último…

Quartararo cai de novo, não ajudando a sua classificação, mas depois é Viñales a cair da frente.

Petrucci cai também deixando Rossi chegar a 5º e Bagnaia lidera de novo, sendo claramente o mais consistente com Viñales segundo e os irmãos Márquez em batalha pelo último lugar do pódio.

Petrux já está de novo à frente de Rossi e na volta final, Viñales fecha sobre Bagnaia, passa o Italiano da Pramac na travagem, mas Pecco, numa manobra só possível no ambiente virtual, passa pela relva para ganhar a corrida! Rossi ainda tenta conquistar 5º, mas tem uma grande queda, acabando a corrida com gargalhadas gerais e uma chuva de comentários em espanhol e italiano!

Quase tão empolgante como as corridas reais!