MotoGP, Dixit, Brno: Miguel Oliveira: “Estou feliz com o resultado”

Não só Pol Espargaró, mas também Miguel Oliveira gostaria de ter garantido a primeira vitória da KTM na MotoGP em Brno em vez de Binder.

A corrida de MotoGP em Brno tornou-se uma celebração para a KTM. Além da vitória do estreante Brad Binder, o piloto da Red Bull KTM Tech3, Miguel Oliveira, subiu de 13º para o 6º lugar na corrida – e por muito pouco o português não superou Valentino Rossi.

No entanto, a boa performance de Miguel Oliveira quase se esvaneceu entre o júbilo da vitória de Binder e o azar do seu companheiro de equipa da Red Bull KTM, Pol Espargaro. O português lutou de P14 para o sexto lugar. “Estava confiante numa boa corrida e no final, estou feliz com o resultado. Mas com uma posição inicial melhor, poderia ter tido um resultado completamente diferente. Esse é o único aspeto negativo neste fim de semana. A queda no FP1 custou-me um lugar no Q2.”

Oliveira admite: “Quando se começa do 13º lugar, não é fácil. Claro, eu ultrapassei alguns pilotos, mas o pneu vai naturalmente desgastar-se. Mas o meu ritmo era semelhante ao do Brad”, até meio da corrida. “É por isso que estou feliz. É um resultado que me faz sentir positivo antes das duas corridas na Áustria, onde com certeza estaremos bem.”

O português, que como Binder passou pela Red Bull Rookies Cup, também explica: “É difícil dizer o que fez a diferença aqui em Brno. A nossa moto funcionou muito bem aqui, mas esse já era o caso nas últimas corridas. Em Jerez, o Brad, Pol e eu estivemos muito rápidos. Iker esteve um pouco atrás, mas também foi rápido. Acho que temos um pacote muito mais forte do que costumávamos ter”.

Sobre as peculiaridades de Brno: “Com a baixa aderência aqui, o que poderíamos apostar era numa pouca inclinação, mas travagem forte, para não aquecer o pneu tão rápido. A vitória não era esperada, claro, especialmente por Brad. Mas ele estava lá e aproveitou a oportunidade. Ele fez um bom trabalho e mostrou o potencial”.

Sobre a vitória do seu ex-companheiro de equipa, Oliveira afirmou: “Se certamente fiquei feliz pelo Brad, ao mesmo tempo, não poderei estar insatisfeito comigo mesmo. O que me custou uma vitória foi a qualificação. Não tenho ciúmes do Brad. Ele confia muito no pneu dianteiro. Fiz a minha melhor corrida de MotoGP até agora, não posso querer mais. Temos que fazer menos comparações e fazer o nosso trabalho. Cada um tem o seu próprio estilo de trabalho.”