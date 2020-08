Dixit, Miguel Oliveira: “Veremos quem é o mais consistente nas próximas corridas”

Na conferência de imprensa em Spielberg, questionado sobre os favoritos ao título, com a ausência confirmada de Marquez nos próximos Grandes Prémios, em resposta, Miguel Oliveira começou por esboçar um sorriso largo….

Uma vez que Marc Marquez está fora devido à sua lesão, acha que qualquer um pode ganhar uma corrida?Miguel Oliveira: “É por isso que ainda não existe um claro favorito. na luta pelo campeonato. Contudo, acredito que nas próximas corridas veremos quem é o mais consistente no pódio e a conseguir mais pontos, porque no final será isso que vai fazer a diferença”.

Mike Leitner, team manager da KTM, no final da corrida estava incrédulo com a segunda vitória da KTM em terras austríacas, depois do primeiro triunfo de Brad Binder em Brno, do pódio de Pol Espargaró e da estreia em vitórias da MotoGP de Oliveira no Red Bull Ring de Spielberg.

“É inacreditável – e logo a correr em nossa casa. Dois dos nossos pilotos lutaram pela vitória. Pol liderou até o último round e depois lutou com o Miller. O layout curto da pista aqui em Spielberg encaixa-se perfeitamente para essas lutas. Mas, na última volta, na curva de chegada, ambos foram longe demais”… e Miguel Oliveira aproveitou a deixa para dar o segundo triunfo de sempre à marca austríaca no MotoGP.