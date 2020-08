CNV, Pré-Moto3, SSP300: Fragoso e Ribeiro dominaram acontecimentos

No final da corrida Pedro Fragoso (SSP300) e Gonçalo Ribeiro (Pré-Moto3) terminaram a corrida de Portimão separados por apenas 3 segundos de diferença nos dois primeiros lugares, emboracom motos de classes distintas.

Um total de onze pilotos terminaram a corrida, não fazendo parte dos pilotos classificados Tomas Alonso (SSP300), um dos habituais protagonistas da frente mas que pelo que mostram os resultados (ver tabela abaixo) veio a ser desclassificado – confimação que não conseguimos obter.

O jovem piloto espanhol Ivan Hernandez (Pré Moto3) foi terceiro na frente de Afonso Almeida, segundo nas SSP300 atrás do triunfante Pedro Fragoso de Vila Nova de Santo André – cada vez mais rápido com a ‘aprendizagem’ no campeonato suíço. Miguel Santiago fechou o pódio nas pequenas 300cc.

Nas Pré-Moto3 Bruno Saireta completou o pódio atrás de Ribeiro e Hernandez.